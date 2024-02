Come scrive La Gazzetta dello Sport, c'è anche Danieletra i giocatori sulla lista della dirigenza dellaper un possibiledi contratto. Nel suo caso sembra esserci ottimismo, anche se il prolungamento avverrebbe a cifre differenti rispetto a quelle attuali che parlano di un ingaggio da 3,5 milioni di euro. Restando sul fronte della difesa, è già praticamente certa invece la partenza a fine stagione di, motivo per cui a gennaio i bianconeri hanno fatto di tutto per affondare il colpo decisivo per Tiago Djalò strappandolo alla concorrenza dell'Inter.