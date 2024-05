Dalla Juventus alla Juventus. Sembra chiudersi perfettamente il cerchio di Raffaele Palladino sulla panchina del Monza. L’allenatore aveva esordito da allenatore di prima squadra contro i bianconeri il 18 settembre 2022. Esordio trionfale: vittoria per 1-0.Con lui il Monza ha conquistato due salvezze tranquille e 96 punti in Serie A. Vincendo oggi chiuderebbe il cerchio dunque. Dalla Juventus alla Juventus, da una vittoria a un’altra che vorrebbe dire 100 punti in A nella storia del Monza. Per il futuro, il tecnico continua a rimandare la decisione. Ha il contratto in scadenza e ad attenderlo sembra ci possa essere una tra Fiorentina e Atalanta, scrive la Gazzetta dello Sport.