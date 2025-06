Gazzetta - Da Castro a Frattesi: la Juventus vuole regalare 4 colpi a Tudor

Damien Comolli, nel giorno della sua prima conferenza stampa da direttore generale della Juventus, ha subito tracciato le linee guida di ciò che sarà il suo progetto in qualità di dirigente bianconero. Un progetto che, di fatto, non potrà prescindere da Igor Tudor, confermato alla guida del club bianconero anche dopo il Mondiale per Club e ora persino in odore di rinnovo, con il club che lavora al prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2027.Si riparte, dunque, da Tudor. E al suo allenatore la Juve vuole costruire una squadra competitiva. "Qualche aggiustamento, ma nessuna rivoluzione", è stato il monito di Comolli nel giorno della sua presentazione ufficiale. E la linea che verrà seguita in casa bianconera sarà proprio questa: pochi colpi mirati ma senza dubbio funzionali per garantire un innalzamento del tasso qualitativo di una squadra che, proprio a detta di Tudor, con pochi ritocchi potrebbe puntare agli obiettivi massimi.

Castro nome nuovo per l'attacco

Frattesi per il blocco italiano

Da Balerdi a Nuno Tavares





Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sarebbero già quattro i nomi presenti sulla lista di Comolli:, attaccante del Bologna,, centrocampista dell'Inter,, difensore del Marsiglia edella Lazio.La Juve farà sicuramente un colpo in avanti, visto l'ormai scontata partenza di Vlahovic. E tra il sogno Gyokeres e l'opzione Retegui, ecco che sullo sfondo inizia a stagliarsi il nome di Castro, reduce da una grande stagione col Bologna, condita da 10 goal e 8 assist, con tanto di trionfo in Coppa Italia. Castro piace moltissimo alla Continassa, ma trattare con gli emiliani, specialmente dopo il 'caso' Thiago Motta non sarà affatto semplice.Per quanto riguarda il centrocampo, Comolli e Chiellini sognano di dare ancora più profondità e solidità al blocco italiano da costruire all'interno della rosa. Se arrivare a Sandro Tonali sembra decisamente complicato, con il Newcastle che farà la Champions League e che lo valuta qualcosa come 100 milioni di euro, ecco che in casa bianconera potrebbe tornare di moda un vecchio pallino, ovvero Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter, infatti, non è da considerare intoccabile all'interno della rosa nerazzurra e potrebbe cercare una nuova meta per puntare ad un minutaggio maggiore.

Per quanto riguarda gli altri due possibili colpi in entrata, si segnala il forte interesse per Leonardo Balerdi, che Tudor ha già allenato al Marsiglia, e Nuno Tavares della Lazio. Su Balerdi il Marsiglia ha alzato il muro, ma la Juve potrebbe tornare alla carica dopo il Mondiale per Club mettendo sul piatto uno tra Nico Gonzalez o Samuel Mbangula.