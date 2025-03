Gazzetta - Cosa ha detto Tudor ai giocatori della Juventus: 'Dimostriamo di essere degni della maglia'

Juventus-Tudor, il discorso alla squadra

Si avvicina, in programma sabato 29 marzo e mentre Igor Tudor aspetta che rientrino tutti i giocatori dagli impegni con le Nazionali, il nuovo allenatore della Juventus si è già presentato alla squadra, se pur priva di molti bianconeri. In qualche modo il tecnico croato ha già iniziato la preparazione al prossimo match e in generale al finale di stagione, partendo dall'aspetto mentale prima di passare poi anche alle questioni più di campo. E proprio su questo ha incentrato il primo discorso ai giocatori presenti.

Cosa ha detto Tudor ai giocatori

Tudor avrà il compito di rivitalizzare un gruppo che per la società ha tutte le carte in regola per arrivare tra le prime quattro e non può fallire l’obiettivo. Il tecnico, scrive Gazzetta dello Sport, ha cominciato fin da subito, con un discorso tenuto prima dell’allenamento alla presenza di Cristiano Giuntoli, puntando sulle sue doti di comunicatore e di motivatore."Il nuovo tecnico ha salutato con affetto chi conosceva già e si è presentato agli altri. 'Siamo la Juventus, dimostriamo sul campo di essere degni di questamaglia', è il succo delle prime parole dell’allenatore croato che ha battuto molto sull’orgoglio, sul senso di appartenenza e sul Dna bianconero. La vera Signoranon può essere quella vista nelle ultime due partite, travolta da Atalanta e Fiorentina senza neppure riuscire a reagire. Tudor è un martello e cercherà di trasmettere la sua voglia e il suo entusiasmo alla squadra".