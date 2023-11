Dura La Gazzetta dello Sport questa mattina nell'attacco alla mancata sanzione ai danni di Davide Faraoni per simulazione nel corso della gara tra Hellas Verona e Juventus. Questo il commento:"No, non lamentiamoci più. E non mostriamo amarezza, rabbia o – addirittura – indignazione di fronte alle simulazioni dei calciatori. Perché è tutto consentito, tutto lecito. Sono liberi di prenderci in giro, di farsi beffe della gente che guarda le partite. Un giocatore – prendiamone uno a caso, Davide Faraoni, terzino e perfino capitano del Verona, trentadue anni di età – può gettarsi a terra perché viene sfiorato dal braccio di un avversario, poi tirarsi un po’ su perché l’arbitro non gli concede la punizione a favore, osservare da lontano lo sviluppo dell’azione e una volta che vede la palla finire nella propria porta, buttarsi di nuovo sul prato con le mani sul volto, come se fosse stato colpito dal gancio di un buon peso medio. Il massimo dell’antisportività? Nient’affatto: è tutto consentito, tutto lecito. Tanto che nei suoi confronti non è stato preso alcun provvedimento. Zero. Nella partita contro la Juventus, Faraoni ha compiuto un gesto imbarazzante".