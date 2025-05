Gazzetta - Conte, il richiamo della Juve è forte: a De Laurentiis non basterà un grande mercato per tenerlo

Sono giorni decisivi, scanditi dalla grandissima tensione e da una posta in gioco altissima. Tra quattro giorni sarà già tempo di verdetti.e il suo Napoli sono davvero ad un passo dalla conquista dello Scudetto numero quattro nella storia del club campano. A Lukaku e compagni serve infatti scalare l'ultimo gradino, ovvero battere il Cagliari davanti al pubblico del Maradona per tornare a cucirsi sul petto quel tricolore conquistato soltanto due anni fa con Luciano Spalletti.Uno Scudetto che porterebbe l'effige indelebile di Antonio Conte che, dopo aver portato sul trono d'Italia sia la Juventus che l'Inter, vuole ripetersi anche all'ombra del Vesuvio e mettere le mani su quello che sarebbe il quinto Scudetto da allenatore. Solo a quel punto si potrà pensare e progettare un futuro che, ad oggi, sembra ancora tutto da definire, ma i cui sentori sembrerebbero spingere già verso una separazione dopo una sola stagione.

Il richiamo della Juventus

ll mercato di De Laurentiis non basterà

Proprio così, perché nonostante un contratto che lega l'allenatore leccese al Napoli fino al 30 giugno 2027, la sensazione è che il rapporto si consumerà molto prima. Il motivo è presto spiegato e porta in dote evidenti sfumature bianconere. Proprio così, perché con il passare dei giorni, la suggestione sembra assumere contorni sempre più concreti. Perché di dubbi, in realtà, ce ne sono pochi: la Juventus continua a pensare ad Antonio Conte, mentre Antonio Conte sente il forte, fortissimo richiamo di quella che è sempre stata casa sua.Proprio così, perché in vista della prossima stagione la Juventus ha messo proprio Antonio Conte in cima alla lista dei candidati, sempre che a Torino contemplino effettive alternative all'allenatore leccese, e all'ombra della Mole è un'idea che stuzzica tutto l'ambiente bianconero. Un corteggiamento a fuoco lento che evidentemente non lascia indifferente il tecnico salentino che, in cuor suo, la speranza di rilanciare, ancora una volta, la Juventus continua a coltivarla. Prima però ha solo un obiettivo in testa. Un obiettivo a tinte tricolore.Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha in mente un Napoli sempre più ambizioso e, in sede di mercato, promette investimenti importanti. A testimoniarlo sono i tentativi concreti per portare a Napoli Kevin De Bruyne e Jonathan David. Un mercato che, tuttavia, potrebbe non bastare per convincere Conte a restare a Napoli. Antonio non si è mai risparmiato nel corso di questa stagione. Ha dato tutto per ricambiare l'amore che i napoletani gli hanno dato e, in tal senso, chiudere con lo Scudetto potrebbe rappresentare qualcosa di irripetibile e, allo stesso tempo, il modo migliore per dirsi addio.