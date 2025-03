Gazzetta - Il sogno Conte, le opzioni Mancini o Pioli: la Juventus in estate andrà su un big

AFP via Getty Images

Il presente della, da oggi, si chiama. Il tecnico croato è il prescelto per sostituire Thiago Motta, fresco di esonero, e per provare a salvare la deludente stagione della Juventus che rischia di diventare fallimentare qualora il club bianconero non dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.Tudor siederà sulla panchina bianconera fino al termine della stagione: nove partite di campionato più le tre, almeno, del Mondiale per Club. Il nuovo allenatore bianconero ha firmato un contratto di tre mesi con opzione di rinnovo automatico - fino al giugno 2026 - in caso di qualificazione in Champions League, ma con la Juve che si è riservata un'opzione per rescindere il contratto entro il 30 luglio. Una via d'uscita che consentirebbe al club zebrato di non vincolarsi e, di conseguenza, di scegliere con assoluta libertà l'allenatore per la stagione 2025/26. Secondo La Gazzetta dello Sport, la rosa è ridotta a tre nomi:, il grande sogno,, le altre due opzioni.

Il sogno Conte

L'opzione Mancini

La candidatura di Pioli

La posizione di Gasperini e Zidane

Il sogno mai celato della proprietà è quello di riportare a Torino Antonio Conte, ovvero l'uomo che diede il via al clamoroso filotto di nove Scudetti consecutivi vincendone i prime tre nel corso del suo triennio. Amato e rimpianto dal popolo bianconero, Conte ha vinto uno Scudetto anche alla guida dell'Inter e ora si sta giocando il tricolore col Napoli. A frenare gli entusiasmi, tuttavia, è proprio la situazione contrattuale dell'allenatore leccese: Conte è legato al Napoli fino al 30 giugno 2027 e non è affatto scontatto che il tecnico possa liberarsi.Poco prima che la Juventus virasse su Tudor, sembrava che il grande candidato alla panchina della Juventus fosse Roberto Mancini. Il nome dell'allenatore jesino, che aveva chiesto un rinnovo automatico in caso di quarto posto per tornare subito in corsa, potrebbe tornare di moda in estate. Tra i profili seguiti, infatti, l'ex commissario tecnico della Nazionale è l'unico libero, anche se di contro ci sarebbe il malcontento della piazza che a Mancini non perdona il fatto di essere stato l'allenatore dell'Inter nel periodo di Calciopoli e alcune dichiarazioni al veleno, risalenti ai fatti del 2006, non sono andate giù.ll terzo nome della lista è quello di Stefano Pioli, profilo che il club apprezza per il suo pragmatismo, per le sua capacità di gestione, ma anche e soprattutto per i risultati sul campo, visto che l'allenatore di Parma, nel 2022, ha vinto uno Scudetto alla guida del Milan partendo da sfavorito nel confronto diretto contro l'Inter. Pioli è legato agli arabi dell'Al-Nassr fino al 30 giugno 2027, ma nel suo contratto ci sarebbe una clausola che gli permetterebbe di liberarsi in estate.Gli altri nomi accostati alla panchina della Juventus sono quelli di Gian Piero Gasperini e Zinedine Zidane. Il tecnico di Grugliasco, legato all'Atalanta fino all'estate del 2026, sembra intenzionato a non prolungare il suo contratto, e l'addio alla Dea sembra uno scenario possibile. Zidane, pur rimanendo un'opzione suggestiva, non allena dal 2021 e per lui potrebbe diventare appetibile il ruolo di commissario tecnico della Francia dopo i Mondiali del 2026, ovvero quando si chiuderà l'era di Didier Deschamps.