Gazzetta - Conte lascia il Napoli, oggi l'incontro con De Laurentiis: sarà addio, la Juventus lo aspetta

Getty/Calciomercato

Una Napoli colorata di azzurro per suggellare il trionfo Scudetto. I campioni d'Italia, nella giornata di lunedì, hanno festeggiato insieme ai propri tifosi la conquista del tricolore numero 4 nella storia del club partenopeo. Un tripudio totale per Antonio Conte e i suoi ragazzi, capaci di mettere le mani su un titolo che ad inizio stagione assomigliava più ad una chimera.Dal pullman scoperto sul lungomare di Napoli, per ricevere l'abbraccio di centinaia di migliaia di tifosi, alla cena in quel di Posillipo, alla presenza di tutte le componenti societarie. E la festa non è ancora finita. Oggi a Roma, il Napoli di Conte verrà ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV. L'atto finale di una tre giorni che all'ombra del Vesuvio difficilmente scorderanno.

Conte lascia

La Juventus lo aspetta

Riflettori puntati, però, su ciò che dovrebbe avvenire in serata. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nella serata di martedì - presso gli studi della Filmauro a Piazza Venezia - andrà in scena il tanto atteso incontro tra Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. Un summit di fatto decisivo destinato a tracciare il futuro del Napoli e soprattutto del suo allenatore.I contenuti di questo attesissimo summit sembrano ormai delineati e vanno a confermare ciò che si era di fatto percepito negli ultimi giorni. Antonio Conte e il Napoli si saluteranno, pur rimanendo in buonissimi rapporti e nonostante un contratto che lega l'attuale tecnico azzurro al club fino al 30 giugno 2027. Un ostacolo per nulla insormontabile, come già De Laurentiis aveva lasciato intendere dopo il fischio finale di Napoli-Cagliari: "Gli allenatori vanno lasciati liberi di scegliere anche se ci sono contratti di ferro". Detto e prontamente fatto. Conte ha maturato la decisione di lasciare Napoli dopo un solo anno e lo farà a modo suo. Da vincente.Non sono bastate nemmeno le parole di Lele Oriali e di Romelu Lukaku, oltre allo smisurato amore dei napoletani, per far vacillare il tecnico campione d'Italia. Conte e Da Laurentiis, oggi, si guarderanno negli occhi con massima serenità per cercare il modo più dolce per dirsi addio. Conte è grato per aver avuto l'opportunità di cimentarsi in una piazza come Napoli e Da Laurentiis, grazie al suo allenatore ha avuto modo di riprendersi lo scettro di campione d'Italia un anno dopo quella stagione da incubo scandita dagli avvicendamenti in panchina tra Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona.Morale della favola, Conte e De Laurentiis non arriveranno al muro contro muro, come invece era successo nel caso di Luciano Spalletti. Ci sarà spazio, soltanto, per gratitudine e ringraziamenti reciproci.Tra i motivi che si celano dietro alla scelta di Conte di lasciare Napoli c'è ovviamente la Juventus. Ad attendere Conte, infatti, c'è la sfida più affascinante di tutte: tornare ad allenare la Vecchia Signora ad undici anni di distanza da quella clamorosa rottura nell'estate del 2014. Conte è pronto per tornare e, soprattutto, per chiudere un cerchio che, a conti fatti, non è mai stato chiuso. Una nuova montagna da scalare all'orizzonte: riportare sul tetto d'Italia una squadra che ormai da cinque anni non lotta più per l'obiettivo massimo.