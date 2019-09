Quella vista fin qui è già una "grande Inter", come costruita da Antonio Conte. Lo racconta Gazzetta.it, che attribuisce "solidità, soluzioni offensive e centrocampo versatile" alla squadra nerazzurra, attualmente in vetta alla classifica a +2 sulla Juventus e fin qui a punteggio pieno. Tra sette giorni la prova del nove: a San Siro arrivano proprio i bianconeri, per un caldissimo derby d'Italia.