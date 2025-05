Gazzetta - Conte-De Laurentiis, possibile incontro dopo Napoli-Genoa: le richieste del tecnico

Getty/Calciomercato

Un solo obiettivo in testa, poi il futuro.vive un momento positivo, ma estremamente delicato allo stesso tempo. Ilha imboccato il rettilineo finale e a tre giornate dalla fine gli azzurri vedono vicino l'obiettivo Scudetto, con un vantaggio di tre punti sull'Inter, fresca finalista di Champions da amministrare.Il tricolore, appunto. L'unico pensiero che in questo momento occupa la mente del tecnico leccese. Per lui sarebbe il quinto da allenatore dopo i tre vinti con la Juventus e quello conquistato alla guida dell'Inter. E' questa la priorità assoluta, prima di definire e programmare tutto quello che verrà nei prossimi giorni, settimane, mesi.

Le richieste di Conte

Nel frattempo Aurelio De Laurentiis ha fatto rientro a Napoli e, come riferito da La Gazzetta dello Sport, potrebbe incontrare l'allenatore degli azzurri dopo la sfida casalinga contro il Genoa che, in casa Napoli, si augurano possa avvicinare ulteriormente Lukaku e compagni verso il traguardo finale. Non si tratterà, tuttavia, di un incontro risolutore, ma di una buona occasione per iniziare a porre delle basi e soprattutto per consentire a Conte di mettere sul piatto quelle che vengono considerate le richieste necessarie e adeguate per dare continuità ad un sodalizio la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2027. Ma in questi casi, si sa, i contratti possono lasciare il tempo che trovano.Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Conte a Napoli si trova bene e sta vivendo una fase positiva della sua carriera. Tuttavia, il tecnico salentino pretende garanzie di competitività anche nella prossima stagione, quando gli azzurri saranno impegnati sul doppio fronte campionato-Champions League. E la partita si gioca tutta qui.Conte si aspetta investimenti pesanti sul mercato che possano garantire profondità ad una rosa che, nella mente del tecnico, deve giocare per confermarsi in Italia e per fare strada anche in Champions League, dopo i quarti di finale raggiunti nella stagione 2022/23, che rappresentano il massimo risultato ottenuto sotto la gestione De Laurentiis.Una rosa il cui numero di titolari superi di gran lunga gli undici sui quali il tecnico leccese sta puntando - ancora scottato dall'addio a gennaio di Kvaratskhelia e mai rimpiazzato - in questa stagione. Servono calciatori pronti a formare un blocco granitico e ad alzare l'asticella della competitività. Per Conte, questi, sono i capisaldi per avere un Napoli competitivo e vincente anche in futuro. La palla, ora, passa a De Laurentiis.