Gazzetta - Confronto tra Tudor e la squadra dopo Parma-Juventus: il messaggio ai giocatori

Confronto Tudor-squadra: il messaggio del tecnico

La reazione del club alla sconfitta di Parma

Dopo essere caduta a Parma in maniera netta, più che il risultato in sé che per come è arrivata la sconfitta e la prestazione complessiva, in particolare nel primo tempo, ladeve ripartire immediatamente perché tra due giorni c'è il Monza. Il calendario ha messo ai bianconeri la miglior partita possibile parlando solo di questioni calcistiche visto che la squadra di Nesta è ultimissima in classifica e senza ormai chance di salvarsi ma dall'altra parte c'è da considerare il fattore mentale. Ne dopo la sconfitta di Parma se domenica il match non si mettesse subito in discesa potrebbero iniziare ad esserci fantasmi per i bianconeri, la palla diventare molto più pesante, le gambe rallentare e l'Allianz Stadium (sold out) "pronto" di nuovo a far sentire tutto il proprio malcontento, come accaduto fino a poche settimane fa.Proprio sulla testa vuole lavorare Igo E dopo lo sfogo di Parma, il tecnico, scrive la Gazzetta dello Sport, ha parlato di nuovo alla squadra. Tudor, da buon motivatore,Del tipo, si legge: 'Non possiamo perdere partite così,ma adesso dobbiamo ritrovare in fretta la fiducia perché nulla è compromesso'. Il croato non solo lo dice, ma ci crede, anche da giocatore ha vinto e perso campionati all’ultima giornata.ll primo passo falso del nuovo tecnico, con conseguente perdita del quarto posto (ora distante un punto), ha anche, riporta il quotidiano,Dove finisce la delusione per la prestazione e per l’atteggiamento dei giocatori in Emilia, comincia la preoccupazione per la Champions, da centrare a tutti i costi per evitare il peggio. In questa stagione la Juventus ha già fallito l'altro obiettivo importante, ovvero qualificarsi agli ottavi di Champions (oltre alle delusioni in Supercoppa e Coppa Italia). Non raggiungere neanche il traguardo in campionato completerebbe la stagione fallimentare dei bianconeri.