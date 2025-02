Gazzetta - Confronto Thiago Motta-Juventus: il tecnico carica la squadra in vista del finale di stagione

AFP via Getty Images

Dopo un giorno di riposo, necessario per smaltire le tossine e soprattutto la delusione della cocente quanto prematura uscita di scena dalla. Lasi è ritrovata alla Continassa nella giornata di venerdì per iniziare a preparare la delicata trasferta di Cagliari in programma domenica sera alle ore 20.45.Come riferito da La Gazzetta dello Sport, alla Continassa è andato in scena un confronto tra Thiago Motta e il gruppo squadra, dove si sono gettate le basi per ripartire dopo la notte amara di Eindhoven. Per la Juve, infatti, non esiste tempo per rimuginare su quanto perduto, ma serve ripartire nel miglior modo possibile per non disperdere anche gli altri obiettivi rimasti in questa stagione 2024/25.

Il confronto Thiago-giocatori

Un faccia a faccia chiaro e diretto, necessario per resettare e ripartire perché di carne al fuoco, nella stagione juventina, ce n'è ancora molta e il quarto posto - oltre alla Coppa Italia - sono obiettivi alla portata di questa squadra.Il tecnico bianconero, rivolgendosi ai suoi giocatori, ha chiesto coesione e unione guardando con fiducia alle ultime tredici giornate di campionato dove la Juve ha il destino nelle proprie mani per quanto riguarda la corsa al quarto posto. Non solo, con l'Atalanta distante solo 5 punti - e con lo scontro diretto a Torino il prossimo 9 marzo - l'ambizione deve essere quella di tenere un occhio, se non qualcosa in più, puntato anche sul terzo posto.Motta è poi tornato sugli errori di Eindhoven che, di fatto, sono costati l'eliminazione dalla Champions. I calciatori, dal canto loro, hanno dato massima disponibilità al tecnico chiedendo in cambio - come specifica La Gazzetta dello Sport - un briciolo di empatia in più, al fine di evitare ulteriori mal di pancia da qui a fine stagione: vedasi la lite con Vlahovic in Arabia e la fascia di capitano tolta a Gatti soltanto per citarne due. Ora serve tirare una riga e lasciare tutto ai margini, focalizzandosi sull'unico vero obiettivo: fare in modo che la Juventus giochi la Champions League anche nella stagione 2025/26.