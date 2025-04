Gazzetta - 'Conceicao vuole lasciare la Juventus'

19 minuti fa



Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione di mercato della Juventus, concentrandosi sul futuro di Francisco Conceição. Secondo quanto riferito dalla Della Valle, l'ultima esclusione del giocatore dalla formazione titolare, senza nemmeno essere subentrato, ha alimentato il malcontento del calciatore.



Conceição avrebbe infatti manifestato da tempo l’intenzione di lasciare la Juventus per fare ritorno al Porto o per cercare una nuova destinazione. Questo malcontento sembra aver influito negativamente sulla sua permanenza a Torino. Della Valle ha sottolineato anche la posizione della Juventus, inizialmente soddisfatta del rendimento del giocatore, ma ora cominciando a nutrire dubbi sul suo futuro. La situazione, dunque, appare incerta sia per il calciatore che per il club, con entrambi che sembrano giunti a un punto di riflessione.