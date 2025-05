Gazzetta - Conceicao più lontano dalla Juventus: vuole tornare al Porto

AFP or licensors

Il futuro è adesso in casa Juventus . E non è un semplice sloga, perché è dalla qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che passa dalle due partite con Udinese e Venezia, che dipende tutto il lavoro estivo, quello di progettazione e sviluppo della nuova rosa per la stagione che verrà. Rosa che potrebbe risultare anche abbastanza diversa da quella attuale, se non altro perché sono parecchi i giocatori sulla porta d'uscita, i quali dunque potrebbero vivere la loro ultima gara in bianconero all'Allianz Stadium proprio sabato sera contro i friulani.

Cosa succede con Conceicao

La situazione di Renato Veiga...

... e di Kolo Muani

Uno di questi è, la cui situazione contrattuale è ormai ben nota e con tutta probabilità già definita, al quale si aggiungono anche i tre giocatori che la Juventus ha ingaggiato a gennaio in prestito secco: si tratta di, che ad oggi non potrebbero nemmeno partecipare con i bianconeri al Mondiale per Club, a meno di un nuovo accordo in tempo utile con le rispettive società di provenienza.In questo senso il caso più "sorprendente" è quello del giovane portoghese, approdato a Torino in estate per 7 milioni di euro più 3 di bonus legati alla qualificazione in Champions, con il riscatto fissato a 30 milioni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, fino a dicembre Conceicao sembrava certo di restare, tanto che Cristiano Giuntoli aveva già un accordo di massima con il Porto, ma il suo rendimento è calato nel 2025 finché con l'arrivo di Igor Tudor è stato relegato ai margini della squadra. I colloqui con i lusitani si sono quindi interrotti e lo stesso Chico ha manifestato l'intenzione di tornare alla base, per poi eventualmente prendere altre strade.Poche possibilità anche per Veiga, arrivato a gennaio dal Chelsea con la formula del prestito secco per 4 milioni di euro. Il difensore portoghese, complice anche la lunga lista di infortuni, si è presto affermato come un elemento centrale nella retroguardia bianconera. La Juventus non sarebbe contraria a trattenerlo, ma il club inglese chiede una cifra molto elevata per il riscatto: circa 50 milioni.Situazione simile per Kolo Muani, anche lui approdato a Torino lo scorso gennaio in prestito dal PSG per 6 milioni. L’attaccante ha avuto un impatto positivo e, dopo una fase iniziale di adattamento, ha iniziato a mostrare il suo valore, sfruttando poi l'assenza di Vlahovic per tornare titolare anche con Igor Tudor. Per trattenerlo (anche in ottica Mondiale) sarebbe necessario convincere il PSG a prolungare il prestito per un’altra stagione, con un eventuale diritto di riscatto fissato tra i 40 e i 45 milioni di euro nel 2026. Tuttavia, la Juventus dovrà prima cedere alcuni giocatori per fare cassa.





