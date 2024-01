Juve, le differenze tra Chiesa e Yildiz

Chiesa-Yildiz, cosa può succedere sul mercato

Kenangiocherà la quinta partita consecutiva da titolare in campionato contro il Lecce. L'assenza di Federico Chiesa per il problema al ginocchio ha sciolto il grande ballottaggio della vigilia su chi avrebbe affiancato Dusan Vlahovic in attacco. Altra chance per il talento turco di mettersi in mostra e dimostrare di essere pronto per trascinare la Juve. Non che ce ne sia bisogno visto che lo ha già fatto in queste prime apparizioni tra i "grandi".Con Yildiz, la Juve gioca in maniera differente rispetto a quando in campo c'è; è lui a collegare centrocampo e attacco con tecnica, dribbling e intelligenza calcistica. Per certi aspetti, scrive la Gazzetta dello Sport, un giocatore così mancava dai tempi di Dybala. E grazie alle caratteristiche di Kenan, la Juve può anche alzare di più il baricentro mentre con Chiesa è più portata a cercare gli strappi negli spazi. Due modi diversi di interpretare il ruolo.Fino ad oranon è quasi mai stato costretto a scegliere tra i due visti i problemi fisici di Chiesa ma sicuramente capiterà da qui al termine della stagione. Come li gestirà? Il tecnico li alternerà in base all'avversario, all'andamento delle partite e allo stato di forma. In estate arriverà il momento delle riflessioni per la società. Tenerli entrambi rischiando il muso lungo per qualche panchina indigesta? Cambiare modulo facendoli convivere o vendere Chiesa per finanziare il mercato e puntare tutto su Yildiz? Questi gli scenari possibili; una situazione che ricorda il passaggio tra Roberto Baggio e Alessandro Del Piero, con l'esplosione di quest'ultimo che convinse il club a cedere l'ex Fiorentina...proprio come Chiesa.OR torna in diretta nel post partita di Lecce-Juventus. Analisi, pagelle e commenti con Marcello Chirico e Antonio Romano.