Gazzetta - Comolli punta Ben Seghir e Moore: 'i nuovi Yildiz'

Lanella notte ha vinto all'esordio al Mondiale per Club contro l'Al-Ain. Nel frattempo però c'è chi continua a lavorare per offrire al tecnico croato Igor Tudor i migliori rinforzi alla sua rosa. È proprio il caso del nuovo direttore Damien Comolli . Il metodo di lavoro del nuovo direttore è ormai noto. Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport infatti si cercano "i nuovi Yildiz".La Juventus infatti cercabianconera e renderla ancor più imprevedibile. Per intenderci, giovani di prospettiva che possano crescere insieme a Kenane giocando al suo fianco. Comolli non ama i grandi nomi ma ama le promesse, giovani che davanti possono avere un grande futuro. Ecco quindi che ci si inizia a muovere, a studiare. Yildiz è l'esempio: è arrivato dal Bayern Monaco quando era un giovane talento ancora inesploso e oggi insomma non ha bisogno di descrizioni ulteriori. Sul taccuino di Comolli oggi sembrano esserci due nomi.Uno di questi risponde al nome di Ben Seghir, classe 2005 come Kenan Yildiz ed attualmente veste la maglia del Monaco. Nell'ultima stagione 45 presenze e 9 goal a referto. Comolli lo ha osservato bene in Ligue 1, Seghir ha vinto anche il bronzo olimpico con il Marocco. Duttile ed in grado di giocare sia sull'esterno che sulla trequarti. Contratto fino al 2027 e costo di circa 30 milioni.L'altro nome è quello di Mikey Moore. Più giovane, appena 17 anni. Ala sinistra ma può giocare anche a destra, veloce tecnico e versatile. Ha appena vinto l'Europa League con il Tottenham mettendo anche a segno un goal nella competizione. Ha un contatto fino al 2027 ed il suo valore è di circa 20 milioni di euro. Già in passato nel mirino di City e United. Comolli ha ottimi rapporti con il club dove ha lavorato in passato e per questo spera di avere una corsia preferenziale ma non sarà facile.





