Il presidente della Lazio,dopo la sorprendente vittoria contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League, grazie al rigore trasformato da Immobile, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi toccati, anche il futuro diil cui contratto è in scadenza a giugno: "Il dialogo continua, il club è stato chiaro con tutti. Confidiamo ci si possa venire incontro. E vale anche per Felipe". Sull'esterno brasiliano c'è l'interesse concreto della Juventus, che vede nell'ex West Ham un'opportunità a parametro zero per allargare la rosa in vista della prossima stagione, quando i bianconeri, a meno di clamorose sorprese, torneranno in Champions League e avranno quindi bisogno di fare molti innesti dal mercato.