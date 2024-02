"E' senza alcun dubbio l'allenatore del momento. Anzi, no perché detta così può sembrare riduttivo. Thiago Motta non sta vivendo un attimo di celebrità ma è nel pieno di un cammino che è cominciato in Serie A cinque stagioni fa", il commento di Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport. "Sarebbe auspicabile che Motta resti in Italia, attratto da altre esperienze. Perché chissà cosa accadrà tra la Juve e Allegri, tra Pioli e il Milan, chissà quali saranno le scelte e quali i destini di Napoli e Roma. C'è sempre più bisogno di personaggi così, studiosi di calcio, senza ala presunzione però di mettersi sul piedistallo".