Buone notizie per Federico Chiesa, che si è allenato con il gruppo e ci sarà quindi contro il Sassuolo. Per l'attaccante della Juve, come riferisce la Gazzetta, non è una stagione: da una parte le incognite sul futuro, col contratto in scadenza al 2025 che la Juve vorrebbe prolungare prima di entrare nell’ultimo anno, dall’altra anche la recente ascesa di Yildiz che ne minaccia il posto fisso in maniera sempre più realistica. In più, c'è la componente legata agli infortuni, che lo hanno costretto a saltare la metà delle partite dal primo minuto negli ultimi mesi.