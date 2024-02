Lasi prepara e studia il prossimo calciomercato. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport sul taccuino di Cristiano Giuntoli ci sarebbero Teun, Albert Gudmundsson, Lewis Ferguson e Felipe Anderson. Per poter offrire però si dovrà prima cedere per incassare. Per questo sulla lista di possibili sacrificabili ci sono Federicoe Matias. Il primo con il contratto in scadenza nel 2025 sta suscitando l'interesse di alcune big. Soulè invece con i suoi 10 gol con il Frosinone è finito nel mirino della Premier League, in particolare di Crystal Palace e Southampton.