Juve, il periodo difficile di Chiesa



Il gennaio di Chiesa

Match giocati: due (Sassuolo, Salernitana in Coppa Italia).

due (Sassuolo, Salernitana in Coppa Italia). Minuti in campo: 99'

99' Gol : 1

: 1 Partite saltate: tre



Inter-Juve, ci sarà Chiesa?

Se Dusansta vivendo il miglior momento della sua avventura alla Juve, non si può dire la stessa cosa per Federico. I due amici, prima ancora che partner d'attacco, hanno iniziato il 2024 agli opposti. Il serbo gioca sempre e segna sempre. Chiesa invece non riesce a trovare continuità per i problemi fisici. Una sola gioia per Federico, il gol del 3-0 contro il Sassuolo.Un lampo in mezzo ai fastidi avvertiti al ginocchio e agli stop vissuti a cavallo tra Natale e l'inizio del nuovo anno. E le ultime notizie vanno verso un altro forfait di Chiesa per il match contro l'Empoli. Prevale il pessimismo visto che anche ieri non si è allenato con il gruppo. Enon è abituato a convocare chi non si sente al massimo. Vlahovic dovrà aspettare ancora prima di ritrovare in campo il suo amico. Un mese "nero" per Chiesa, che ha disputato solo 33 minuti in campionato, oltre alla partita di Coppa Italia con la Salernitana. Tre partite vissute da spettatore, domani, a meno di sorprese, la quarta.Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, riferisce la Gazzetta dello Sport, la partita con l'Empoli chiuderà questo mese infausto per Chiesa e Febbraio si aprirà con i big match contro l'Un appuntamento a cui il giocatore non vuole assolutamente mancare. Chiesa ha messo nel mirino quella data e spera che lo scontro diretto possa svoltare la sua stagione e quella della Juve definitivamente.