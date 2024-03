Chiesa, l'obiettivo Europeo



Il 2024 si prospetta come un anno indimenticabile per, poiché sarà l'anno del suo matrimonio con Lucia , la modella con cui condivide la vita, dopo una romantica proposta con l'iconico anello a Venezia. Tuttavia, come racconta La Gazzetta dello Sport, prima di questo grande evento, ci sono importanti impegni sportivi in agenda per il talentuoso calciatore.e a seguire dovrà concentrarsi sulla sua squadra, la, per un finale di stagione cruciale. Il numero 7 punta a ritagliarsi un ruolo da, come dimostrato dall'inizio stagione in cui ha segnato 4 gol nelle prime 5 partite. Tuttavia, recentemente ha affrontato alcuni ostacoli, tra infortuni , prestazioni altalenanti e una vena realizzativa non al meglio.Con solo due mesi rimanenti nella stagione 2023-24,La Juventus conta sui suoi giocatori chiave per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo vitale sia dal punto di vista sportivo che economico. Inoltre, Chiesa è determinato a riportare a casa dei trofei, consapevole del valore della vittoria, avendo contribuito all'ultima conquista della Coppa Italia nel 2021.La sua rabbia per le prestazioni sotto le aspettative dimostra il suo desiderio di essere un leader in campo., poiché ha sempre avuto un legame speciale con la tifoseria. Consapevole di non essere al massimo delle sue capacità, nonostante la sua salute fisica sia a posto, Chiesa si impegna a dare il massimo per la squadra che ha creduto in lui, investendo pesantemente nel suo talento.L'attaccante italiano è consapevole della necessità di pazienza e razionalità in campo, specialmente quando le cose non vanno per il verso giusto. Nonostante le difficoltà, ci sono segnali positivi: Chiesa ha già realizzato 7 gol in campionato, avvicinandosi al suo record personale di 8 gol con la Juventus (più uno con la Fiorentina prima del trasferimento). Con determinazione e impegno, mira a superare i suoi limiti e a portare la Juventus verso nuove vittorie, sia nel presente che nel futuro.