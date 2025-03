Gazzetta - Chiellini pronto ad entrare nell'area sportiva della Juventus: i dettagli e che ruolo avrà l'ex capitano

Getty Images

E' proprio nei momenti più complessi che si cerca di ripartire da quelle poche certezze che si hanno, aggrappandosi a quei solidi appigli che consentono di affrontare qualsiasi tipo di situazione con fiducia e lucidità. Alla Juventus sono giorni molto complicati, appesantiti dalla clamorosa sconfitta contro l'Atalanta all'Allianz Stadium che ha posto ombre pesanti sul progetto targato Thiago Motta.Il più classico dei momenti in cui tutto sembra nero, in cui tutto sembra girare storto. In questi mesi si è parlato di come la 'juventinità' rappresenti un valore intrinseco del quale questa Juventus ha disperatamente bisogno, per il presente e per il futuro. Una ricetta utile per digerire le fasi complicate e per rialzarsi ancora più forte. Giorgio Chiellini, in tal senso, incarna questi valori alla perfezione.

Il ruolo di Chiellini

Futuro da direttore generale?

Diciassette anni di Juventus, 561 presenze ufficiali e 19 trofei, dopo tutto, sono numeri che parlano da soli e certificano lo status di cui Chiellini gode all'interno della storia a tinte bianconere. Da circa 6 mesi, inoltre è iniziata la sua carriera dirigenziale, a stretto contatto con l'attuale amministratore delegato Maurizio Scanavino. Una vera e propria fase di apprendistato che potrebbe presto portare a nuovi sviluppi.In questi primi mesi da dirigente, Chiellini sta ricoprendo il ruolo di Head of Football Institutional Relations, ovvero rappresentante del club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche a livello nazionale e internazionale. In questi mesi l'ex difensore ha viaggiato molto, sempre al seguito della squadra, sia nelle trasferte di Champions che in occasione degli incontri UEFA. Lo scorso dicembre è entrato anche nell'Eca come rappresentante nella commissione competizioni UEFA per club.Se l'obiettivo primario, imposto dal nuovo corso dirigenziale bianconero, è ovviamente quello di sistemare i conti - e l'utile di 17 milioni fatto registrare nell'ultima semestrale è sicuramente un segnale positivo - Chiellini potrebbe ora completare il suo percorso entrando a pieno regime all'interno dell'area sportiva. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, per l'ex numero 3 zebrato potrebbe configurarsi il ruolo di direttore generale, lavorando comunque a contatto con il Football Director, Cristiano Giuntoli. Una sorta di punto d'incontro tra il management e l'area sportiva. Una figura forte, la cui presenza possa generare anche sicurezza e ritrovato entusiasmo nei tifosi, desiderosi come non mai di aggrapparsi ad una figura che ha la Juventus nel dna.