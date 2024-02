Uno dei giocatori più attesi in casa Juve è Charly Alcaraz; che nei pochi minuti a disposizione fino a qui ha sicuramente fatto intravedere ottime qualità. Ecco perché la partita contro il Frosinone può essere l'occasione giusta per Massimiliano Allegri di lanciare il centrocampista argentino da titolare. Chi potrebbe fargli posto? Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Weston Mckennie può riposare visto che è apparso meno brillante nelle ultime settimane. Alcaraz quindi giocherebbe da mezzala destra ma anche con compiti differenti come ha fatto capire Allegri nell' allenamento di ieri.