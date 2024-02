Juve-Frosinone, è l'ora di Alcaraz?

Per avere un'idea più chiara della situazione bisognerà aspettare la rifinitura e la conferenza stampa di Massimiliano, che potrebbe sciogliere vari dubbi. La sensazione, però, è che si stia avvicinando il momento di Carlos, il rinforzo del mercato invernale della, che scalpita perché ben consapevole di aver bisogno di un "finale da star" per convincere i bianconeri a puntare su di lui anche per la prossima stagione (magari rivedendo al ribasso l'accordo iniziale con il Southampton che prevede un riscatto da quasi 50 milioni di euro).Il giovane argentino, in sostanza, dovrà cercare di fare subito bene, sfruttando al massimo tutte le occasioni che gli saranno concesse. E una, come dicevamo, può arrivare proprio domani nel match contro il, magari con Westonin panchina per rifiatare o, in alternativa, schierato sulla fascia destra con Andreasulla sinistra. Allegri, come racconta La Gazzetta dello Sport, ha già imparato ad apprezzare Alcaraz per dinamismo, fame e velocità di apprendimento. La tentazione di lanciarlo dal primo minuto è forte, ma la decisione finale verrà presa solo nelle prossime ore.