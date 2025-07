Gazzetta - Balerdi bloccato, la Juventus ora punta Chabot

GETTY



Juventus, piace Balerdi ma...

Jeff Chabot alla Juventus



Quanto costerebbe Chabot?

Il primo regalo per il reparto arretrato della Juventus e di Igor Tudor sarà senza dubbio il difensore brasiliano Gleison Bremer . Il centrale difensivo sta recuperando dall'infortunio al legamento crociato anteriore e ormai sembra non manchi molto prima di rivederlo in campo. Al Mondiale per Club lo abbiamo visto sì ma soltanto in panchina. Andando con ordine però, la Juventus come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, cercherà anche un rinforzo dal mercato per il reparto difensivo.Leonardo Balerdi era il primo della lista dei desideri di Tudor e della dirigenza per la difesa. Il tecnico croato conosce bene il giocatore dai tempi del Marsiglia e lo avrebbe voluto nuovamente volentieri con sè. A fare muro però è il Marsiglia, club proprietario del cartellino del giocatore che lo ritiene un perno fondamentale della propria rosa e come conseguenza incedibile. Quindi Madama deve correre ai ripari pensando ad un piano B che risponde al nome di Jeff Chabot.Imponente, intraprendente, mancino, fisicamente molto ben strutturato (alto circa 195 cm). Questo è Jeff Chabot. Identikit che sembra rispondere perfettamente alle caratteristiche che Tudor cerca. La Juventus lo segue da tempo, da quando c'erano Giuntoli e Thiago Motta. Lo scorso ottobre lo hanno anche affrontato in Champions League dato che veste la maglia dello Stoccarda. A Torino potrebbe giocare al centro della difesa accanto a Gleison Bremer, al posto di Lloyd Kelly che nonostante sia arrivato a gennaio potrebbe essere già in uscita.Chabot è un acquisto low cost. Lo Stoccarda infatti lo ha acquistato un anno fa appena dal Colonia pagandolo 4 milioni di euro. Oggi potrebbe costare leggermente di più, la sensazione è che attorno ai 20 si potrebbe chiudere. Dirigenza bianconera ala lavoro ma Jeff Chabot potrebbe essere quello che la Juventus cercava.