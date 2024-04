Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Curva dellarischia la chiusura dopo i presunti "buu" razzisti rivolti a Westonnel match di Coppa Italia all'Allianz Stadium, un episodio contro cui laha preso posizione anche attraverso un comunicato ufficiale . La Procura Federale ora monitorerà web e social e, in caso di prove audio o video, aprirà un'indagine. Se verrà riscontrato che i cori provengono da più persone riconducibili alla Nord - come confermato dal giocatore statunitense che li ha uditi mentre usciva dal campo -, per il settore riservato alla tifoseria biancoceleste potrebbe scattare la squalifica, essendo già in diffida.