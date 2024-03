Nessun comunicato e basso profilo per una vicenda che si è chiusa nel migliore dei modi ma che l’Inter non ha vissuto come una vittoria, scrive la Gazzetta dello Sport in merito alla vicenda Acerbi-Juan Jesus. La notizia dell’assoluzione di Francesco Acerbi dalle accuse di avere rivolto frasi di stampo razzista a Juan Jesus durante Inter-Napoli del 17 marzo scorso(in caso di squalifica del difensore, Inzaghi avrebbe dovuto inventarsi un centrale, visto l’infortunio in nazionale di De Vrij). Nell'ambiente nerazzurro avevano insistito sul basso profilo e virato all’ottimismo anche dopo avere visionato tutte le immagini che confortavano la versione fornita dallo stesso Acerbi. Alla fine quindi rimane la soddisfazione per il verdetto di assoluzione, ma la società avrebbe fatto volentieri a meno di tutto questo clamore.