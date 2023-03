Poco dopo esser stata consegnata nelle mani dei legali di Cherubini e Paratici, la Gazzetta dello Sport svela il contenuto della Carta Covisoc, anche “carta segreta”, almeno fino a poche ore fa. Innanzitutto la lunghezza: sei pagine di scambio di informazioni tra la Covisoc e la Procura Federale. Si parla di plusvalenze e il procuratore federale Chiné riporta i casi di Chievo, Cesena, Perugia e Atalanta. Lo stesso procuratore, poi, pone una questione di metodo nell’individuazione di un possibile dolo sulle valutazioni gonfiate dei calciatori.IL TESTO – Nelle conclusioni compare scritto: “Sulla scorta di tali considerazioni in diritto, dalle quali questa Procura non può prescindere nell’esercizio delle proprie prerogative inquirenti e requirenti, è evidente che l’esercizio dell’azione disciplinare in questa materia, in una logica metodologica di continuità rispetto alle valutazioni già svolte nelle precedenti fattispecie disciplinarmente rilevanti esaminate, potrà essere utilmente perseguito ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere la sussistenza di operazioni di scambio di calciatori fra due o più società professionistiche, in termini di sistematicità delle medesime operazioni di mercato, non già un’episodica operazione, finalizzati a sopravvalutare i dati di bilancio delle medesime società mediante, appunto, il sistema delle ccdd. Plusvalenze”. Secondo La Gazzetta dello Sport: “Quell’ "ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare" sembrerebbe mostrare l’assenza di notitia criminis, come invece sostenuto a più riprese dai legali della Juve.”.