Nella giornata di ieri l'ex centrocampista bianconero Edgarha fatto visita al centro sportivo di, sede dellaallenata dall'amico e compagno di tante battaglie Paolo. Le immagini hanno fatto il giro sui social e anche suoi vari telegiornali sportivi. Fabio, ex allenatore di, si è espresso sul giocatore che allenò nel periodo di militanza in rossonero ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.CAPELLO - "Davids era fortissimo anche quando giocava in rossonero. Io fui costretto a mandarlo via per il suo comportamento, ma chiesi espressamente alla dirigenza di non venderlo ad una diretta avversaria, cosa che invece avvenne, e quello che ha fatto nella Juventus lo ricordiamo tutti".