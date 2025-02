Gazzetta - Cambiaso salta Juventus-PSV: recupera per l'Inter? Cosa filtra

Cambiaso salta la Champions: ce la fa per Juve-Inter?

A Como era ancora fuoriche alla fine è rimasto allanonostante il concreto interesse del Manchester City. L'esterno bianconero però deve risolvere il problema alla caviglia che si porta dietro da ormai due mesi. Cambiaso era rientrato dopo essere rimasto fuori per qualche settimana ma nelle ultime giornate si è di nuovo fermato.La Juventus avrà 10 giorni importantissimi e con impegni molto difficili: martedì arriva all'Allianz Stadium il PSV per l'andata dei playoff di Champions, con il ritorno che si giocherà mercoledì 19 in Olanda. Nel mezzo il big match in campionato contro l'Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Cambiaso salterà la prima sfida con il PSV. L'obiettivo sarà recuperarlo per l'Inter.