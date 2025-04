Gazzetta - Cambiaso, c'è anche il Liverpool: sfida al City, la posizione della Juventus

Tra i nodi da sciogliere in vista della prossima estate in casac'è anche quello relativo ad. La posizione dell'esterno bianconero, infatti, è ancora tutta da decidere nel contesto di una stagione decisamente complicata e rallentata da alcuni problemi fisici e da diverse prestazioni ben al di sotto dei suoi standard abituali.Fattori che, però, non mettono in discussione il valore assoluto di un calciatore che per la Vecchia Signora rappresenta un vero e proprio asset. Non una novità, insomma, dalle parti della Continassa. Cambiaso continua ad avere grandissimi estimatori soprattutto per quanto riguarda il mercato della Premier League.



C'è anche il Liverpool

La posizione della Juventus

A gennaio, infatti, sembrava che il Manchester City fosse ormai pronto per sferrare l'affondo decisivo nei confronti del classe 2000. Si è parlato, a più riprese, di una cifra superiore ai 60 milioni di euro per provare a convincere la Juve ad accordare la partenza dell'ex Bologna. Scenario che, tuttavia, non si è concretizzato: Cambiaso è rimasto all'ombra della Mole, ma non è detto che il copione possa essere lo stesso.Come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, non c'è soltanto il Manchester City sulle tracce del giocatore, anche se la squadra allenata da Pep Guardiola potrebbe tentare un nuovo affondo in vista della prossima stagione. Occhio, però, alla possibile concorrenza interna.Nella corsa a Cambiaso, infatti, si è iscritto ufficialmente anche il Liverpool. I Reds, tra pochi mesi, dovranno fare i conti con l'addio di Alexander-Arnold, il quale non rinnoverà il suo contratto e si appresta a sbarcare in Spagna dove vestirà la maglia del Real Madrid.La Juventus, dal canto suo, ha le idee chiare: in caso di qualificazione alla Champions, i bianconeri potrebbero decidere il futuro del classe 2000 con maggiore calma e serenità, forte dei freschi introiti provenienti dall'Europa dalle 'grandi orecchie'. Differente il discorso, invece, se la Juve non dovesse riuscire a strappare il pass per la massima rassegna continentale. A quel punto una cessione, seppur dolorosa, potrebbe diventare lo scenario più scontato.