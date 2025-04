Gazzetta - Cambiaso e Douglas Luiz recuperano per Roma-Juventus? Le ultime

AFP or licensors

Cambiaso e Douglas Luiz recuperano per la Roma?

La Juventus nella giornata di ieri è tornata alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso da Tudor alla squadra. I bianconeri si sono divisi tra chi ha fatto lavoro di scarico (coloro che hanno giocato contro il Genoa) e gli altri che invece hanno svolto una partitella insieme ai ragazzi della Next Gen. Chi ancora non si è rivisto in gruppo è Andrea Cambiaso e Douglas Luiz.I due giocatori della Juventus sono stati assenti contro il Genoa perché ancora non a disposizione. Cambiaso è alle prese sempre con i problemi alla caviglia mentre Douglas Luiz sta recuperando dall'ennesimo infortunio muscolare. Per entrambi comunque c'è la speranza di essere convocati nella prossima partita di campionato contro la Roma, in programma domenica. Secondo la Gazzetta dello Sport, c'è ottimismo in tal senso. Tudor spera di poter contare anche su loro due in questo finale di stagione.

Il centrocampista brasiliano è fuori da più tempo, già prima della sosta mentre Cambiaso si era fatto male nel finale contro la Fiorentina e dopo essere andato in Nazionale, è stato costretto a rinunciare agli impegni degli azzurri in Nations League.