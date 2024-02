La partita di oggi contro il Frosinone è cruciale per la Juventus nel suo percorso verso il ritorno nelle competizioni europee di alto livello. Allegri sembra incline a mantenere l'assetto e la formazione attuali, con la possibilità che, tanto atteso, possa trovare spazio principalmente nella ripresa. Allegri valuta attentamente se farlo partire dall'inizio, considerandone la mancanza di esperienza ma anche le sue doti tecniche e di tiro. La recente crisi della squadra, evidenziata dai magri risultati e da una difesa vulnerabile, richiede un'immediata reazione. Allegri sottolinea l'importanza di sfruttare le opportunità e difendere meglio. Il tridente rimane un'opzione da considerare durante la partita, con l'idea di potenziarlo in futuro con giocatori più offensivi come Yildiz, Chiesa e Vlahovic, oltre a Cambiaso.