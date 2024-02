C'è anche il brasilianosulla lista dei possibili rinforzi dellaper il centrocampo della prossima stagione, dove comunque il principale obiettivo rimane sempre Teun. 24 anni, il classe 1999 portato in Italia dalla Salernitana e poi passato all'Atalanta è però corteggiato anche in Premier League: sulle sue tracce, in primis, Newcastle e Tottenham. Tra gli altri osservati speciali anche lo scozzese Lewisdel Bologna, grande protagonista in questa annata sotto la guida di Thiago Motta (accostato a sua volta ai bianconeri per la panchina). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.