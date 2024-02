Lastando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di rinnovare il contratto di Giacomoper un'ulteriore stagione. Il 30 giugno 2025 però il centrocampista avrebbe compiuto 36 anni, quindi sono in corso alcune valutazioni. La viola tuttavia in questo momento avrebbe bisogno del miglior Bonaventura per tornare in alto. La volontà del giocatore però potrebbe non essere quella di rimanere a Firenze, ma potrebbe decidere di concludere la carriera in un top club. La Juventus resta sullo sfondo e monitora la situazione, potrebbe rivelarsi un interessante colpo a zero.