L'esplosione diha influito sulla permanenza di Moisealla, poiché il giovane attaccante desidera guadagnarsi più spazio e opportunità in vista dell'Europeo. La sua partenza da Torino è imminente, senza possibilità di sorprese o ripensamenti. Attualmente relegato al ruolo di quinta punta, Kean non intende trascorrere altri cinque mesi in panchina. La sua stagione finora è stata deludente, non solo a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo dall'inizio di dicembre, ma anche per la mancanza di reti in 12 presenze in Serie A. Anche quando ha sostituito Vlahovic, non è riuscito a sfruttare l'opportunità.L'Atletico Madrid è interessato a Kean e lo ha richiesto in prestito, ma la conclusione dell'affare è condizionata dalla necessità dei colchoneros di cedere uno tra Correa (il principale indiziato) e Depay prima della fumata bianca. Mentre l'Atletico Madrid lavora su queste operazioni, Monza, Fiorentina e Rennes continuano a monitorare da vicino la situazione di Kean, cercando di capitalizzare su eventuali sviluppi.