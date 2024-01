Il trasferimento di Lazarall'Inter la scorsa estate svanì dopo il superamento delle visite mediche. Sebbene il possibile passaggio alin questa sessione invernale sia stato più vicino alla conclusione, il giocatore è al centro delle voci di mercato da diversi mesi e sembra destinato a rimanere tale anche nei prossimi 10 giorni, avvicinandosi alla chiusura della finestra di gennaio. Nonostante la sua prestazione positiva contro il Milan ieri sera, il presidente del Napoli, De Laurentiis, non riprenderà i negoziati con Pozzo.La, pur stimando il giocatore, ha come prioritàe non avvierà trattative in questo momento. Rimane aperta l'opzione, con il Brighton interessato e in cerca di informazioni. Tuttavia, il tempo stringe, e la posizione non del tutto stabile in classifica spingerà l'Udinese a cedere Samardzic solo di fronte a un'offerta irrinunciabile, stimata intorno ai. La decisione finale sarà condizionata dall'approvazione del nazionale serbo, che aspira a una destinazione di prestigio e non accetterà qualsiasi proposta.