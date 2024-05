La clausola di Calafiori

La corsa aè sempre più aperta. E non c'è solo la Juventus, che pure ha un forte interesse nei confronti del difensore, cresciuto alla Roma e 'recuperato' al Basilea.Ecco: servirà tempo, pazienza, un lavoro certosino per aiutare tutte le parti a raggiungere l'obiettivo finale. Cioè legarsi, e con un lungo contratto.Come racconta La Gazzetta, dello Sport, Riccardo, valutato almeno 25 milioni, è oggetto di intense aste, dallaal, quest'ultimo già interessato fin dallo scorso gennaio.Il Basilea avrà il 40% delle vendite se verrà ceduto, ma il Bologna sa che è un talento di prim'ordine e non lo cederà facilmente, a meno che lui stesso non desideri una nuova esperienza. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club e Thiago gode nel vedere come abbia trasformato il giovane da bravo giocatore a un talento assoluto.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.