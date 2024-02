Ladovrà valutare attentamente le richieste per il difensore brasiliano Gleison, infatti, come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport il difensore brasiliano è finito nel mirino di alcuni club di Premier League, tra questi ilche sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta irrinunciabile per l'ex difensore granata. Tuttavia, la Vecchia Signora si starebbe già guardando attorno per cercare un sostituto. Profilo ideale sembra essere quello di Riccardo Calafiori del Bologna di Thiago Motta. Centrale difensivo ma con possibilità di avanzare e mettere in mostra le sue doti da regista. Il club emiliano lo valuta 30 milioni. Tutto si vedrà comunque nel corso del mercato estivo, la volontà della Juve sarebbe quella di non rinunciare a Gleison.