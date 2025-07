Gazzetta - Bremer domani alla Continassa: già al lavoro prima del raduno

Getty Images

Adesso il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Giovedì 24 luglio scatterà ufficialmente la preparazione estiva della Juventus in vista della prossima stagione, ma con qualche giorno d'anticipo rispetto al gruppo squadra inizierà ufficialmente l'annata sportiva di, ovvero quella del ritorno dal grave infortunio che di fatto l'ha tenuto ai box per ben dieci mesi.Era lo scorso 2 ottobre quando, nei minuti iniziali di Lipsia-Juventus, uno scontro pressoché fortuito con Openda faceva calare il sipario sulla stagione del brasiliano e su buona parte delle speranza bianconere di poter competere nell'arco dell'annata. Una torsione innaturale del ginocchio e il resto è purtroppo storia: lesione del legamento crociato e stagione 2024/25 già finita. Una mazzata tremenda per lui e, ovviamente, per la Juve, costretta a perdere uno dei suoi leader.

Da quel momento sono trascorsi 295 giorni lungo i quali la Juventus è stata costretta a fare a meno del suo giocatore più rappresentativo, come valore assoluto, insieme a Kenan Yildiz.Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Bremer si presenterà alla Continassa già a partire dalla giornata di lunedì 21 luglio per dare il via alla preparazione estiva che culminerà con il suo attesissimo ritorno in campo. Il brasiliano sarà dunque in campo con qualche giorno d'anticipo rispetto ai compagni che invece varcheranno i cancelli della Continassa a partire da giovedì 24 luglio.Bremer, che aveva viaggiato con la squadra negli Stati Uniti durante il Mondiale per Club, non era mai stato schierato da Tudor proprio per evitare di prendersi inutili rischi in vista di una stagione dove il suo recupero sarà pressoché fondamentale per infondere leadership e solidità al reparto difensivo.Alla Continassa, domani, ci sarà anche Arkadiusz Milik, anch'egli fermo ai box da oltre un anno dopo i tormenti postumi all'infortunio al ginocchio patito con la Nazionale polacca. Il classe 1994 proseguirà il proprio percorso di recupero e attivazione con l'obiettivo di ritrovare la forma migliore.