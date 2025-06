Bremer giocherà al Mondiale per Club?

Stando a quanto riferito nel corso della giornata di ieri la Juventus ha scelto di inserire all'interno della lista per il Mondiale per Club anche Gleison Bremer, che in questi mesi ha lavorato duramente alla Continassa per recuperare dal suo grave infortunio al ginocchio.Come riferito questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il brasiliano tornerà in gruppo ma quasi certamente non scenderà sul terreno di gioco. Parola d’ordine: prudenza per evitare qualsiasi ricaduta da un infortunio del genere.