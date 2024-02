Futuro Bonaventura, gli scenari possibili

Bonaventura può andare alla Juve?

Tra gli obiettivi dellanel mercato di gennaio c'era anche Giacomo Bonaventura; un'idea low cost degli ultimi giorni, che però non si è concretizzata anche per la volontà della Fiorentina. Il futuro del centrocampista italiano resta però un rebus.Niente è ancora scritto e un accordo per il rinnovo non è stato trovato. Nell’attuale contratto diperò, in scadenza nel giugno 2024, è prevista un’opzione a favore della Fiorentina di un altro anno fino a giugno 2025 che scatterà al raggiungimento del 70% delle presenze sul totale delle partite disputate dai viola, scrive la Gazzetta dello Sport. Fino ad ora il centrocampista è già sceso in campo per 30 volte sulle 37 gare complessive disputate dalla Fiorentina. Se non arrivasse al 70% sarebbe libero a zero, se invece scattasse l’opzione fino al 2025, toccherebbe poi alle parti decidere il destino.Il giocatore potrebbe chiedere di andarsene, la società di cederlo o continuare insieme a lungo. Dipenderà da chi busserà alla porta e quali saranno le condizioni. Tutto è rimandato a fine stagione, si legge. Sicuramente, le possibilità che la Juventus torni a sondare il terreno per Bonaventura salirebbero in caso di addio a zero a giugno. Alla Continassa una delle priorità è rinforzare il centrocampo e a seconda di cosa succederà con Adrien Rabiot e con l'eventuale riscatto di Charly Alcaraz, gli arrivi in quel settore possono essere diversi. Se ci sarà un posto - almeno nelle idee - anche per Bonavantura, è ancora presto per dirlo. Sicuramente,si muoverebbe solo se i costi (compreso l'ingaggio) saranno bassi.