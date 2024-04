Thiago Motta può restare al Bologna?



Un nuovo Bologna per Thiago

crede fermamente che allenare in un contesto che lo adora, soprattutto in ambito Champions League, potrebbe essere un elemento decisivo per il suo rinnovo contrattuale.Come racconta anche oggi Gazzetta, le voci sul suo futuro sono molte, ma nulla è ancora definito., con club in Spagna, Inghilterra, Francia e Portogallo interessati al suo profilo.Thiago Motta non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.Il suo successo come tecnico lo dimostra la bacheca, piena di premi di "Allenatore del mese" vinti in Serie A, con riconoscimenti ottenuti con loe ilJoey Saputo e alla dirigenza del Bologna lo sanno, eccome, anche per questo l'hanno scelto nel settembre 2022, ottenendo finoraIl contratto di Thiagoe desidera avere un ruolo centrale nel progetto futuro del club. Solopuò convincerlo, e un incontro è previsto verso la fine della stagione. Il, dimostrando quanto tenga al suo contributo e al suo futuro nell'ambito del club.All'interno delle dichiarazioni di Saputo del 2015, c'era anche un accenno al Dall'Ara: sono in corso dei progressi per il restyling dello stadio, in attesa di sponsor che possano contribuire a coprire i costi di ristrutturazione, che sono notevolmente aumentati. Passando dall'attuale stadio temporaneo, l'obiettivo del Bologna è inaugurare il nuovo Dall'Ara in occasione del Centenario della sua costruzione (1927-2027)., prendendo spunto dall'Atalanta, che da anni dimostra come sia possibile realizzare tale obiettivo. Questo è il progetto nel quale vorrebbe coinvolgere anche Thiago Motta, considerandolo il Gasperini rossoblù, cioè il tecnico capace di portare la squadra ad alti livelli di prestazione.La città spera che i rumors riguardanti la Juventus siano solo speculazioni e sogna di vedere un allenatore come Xabi Alonso guidare il Bologna verso nuove vette.