Il Bologna vuole trattenere Thiago Motta



Le opzioni per il Bologna

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,sta arrivando dal Canada con una: "Un'impresa memorabile", le sue parole, dopo laacquisita. Ormai aritmeticamente.Per il quotidiano,è totalmente affascinato da Bologna e Bologna da lui, e Saputo lo sa bene. Riguardo alla serata della Champions, si sa poco, ma nelle prossime settimane si saprà di più. Un incontro decisivo è in programma tra i due.Dopo la vittoria al "Maradona", Thiago non ha risposto rispetto a quando si incontreranno con Saputo. Motta sa che c'è molta curiosità in proposito. Con l'arrivo della Champions League, l'incontro avverrà naturalmente.Saputo e i dirigenti rossoblù stanno già valutando attentamente le opzioni riguardo al tecnico che ha portato il Bologna verso l'alto."Al momento opportuno, ci siederemo e valuteremo se continuare o meno. Io farò sempre il meglio per il club: da quando sono arrivato sono sempre stato molto felice", ha dichiarato Thiago.