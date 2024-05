La figura di Thomas Müller nel Bayern Monaco è emblematica: bavarese di nascita, ha sempre rappresentato l'orgoglio e l'identità del club con il suo impegno e la sua dedizione. La possibilità che Müller diventi giocatore-allenatore per un anno potrebbe non solo consolidare ulteriormente il legame tra il giocatore e il club, ma anche avviare la sua transizione verso un ruolo dirigenziale futuro, che sembra destinato a svolgere sempre nel Bayern. Ne scrive Gazzetta.Questa idea è emersa già a febbraio, quando si considerava la ricerca di un traghettatore per la squadra. Ora, con il rifiuto di Rangnick, Müller potrebbe essere una soluzione intrigante. Affiancato da Hermann Gerland, figura storica del club e esperto del settore giovanile,