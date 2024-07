La situazione di Koopmeiners



Possibili sacrifici

L'Atalanta preferirebbe cedere Teunall'estero piuttosto che a una diretta concorrente in Serie A. Tuttavia, dovrà fare i conti con la volontà del giocatore, soprattutto se non arriveranno offerte soddisfacenti dall'estero. I bergamaschi valutano Koopmeiners 60 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta dalla Juventus, che punta a chiudere l'affare con 40 milioni di euro e si presenterà inizialmente con questa offerta.L'idea di inserire contropartite tecniche, come il giovane centrale Dean, rientrato dal prestito alla Roma, sembra non decollare. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, sta quindi valutando un'offerta cash, magari sacrificando proprio Huijsen, che ha molti estimatori in Germania, Francia e Inghilterra. La Juventus vorrebbe cedereper non meno di 30-35 milioni di euro, ma al momento ci sono solo sondaggi e nessuna trattativa concreta.Un altro possibile sacrificio potrebbe esserevorrebbe tenerlo, ma è consapevole che di fronte a un'offerta importante (35-40 milioni di euro) sarebbe difficile dire di no. Nella lista dei possibili partenti ci sono anche Arek Milik, Filip Kostic e Weston McKennie. Resta da definire il futuro di Federico, il cui contratto scade nel 2025: senza rinnovo, con un taglio dell'ingaggio, finirà inevitabilmente sul mercato.





