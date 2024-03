Juventus-Atalanta, la storia recente è con Gasperini

Il vantaggio di Gasperini rispetto ad Allegri

In pochi anni può cambiare tutto nel mondo del calcio e le situazioni capovolgersi. E' il caso di quanto è successo traI bianconeri, fino a pochi anni fa, erano un tabù per l'Atalanta, che uscì sconfitta per 8 gare consecutive all'Allianz Stadium. Poi, dal 2018, la squadra di Gian Piero Gasperini non ha più perso a Torino. Sono arrivate una vittoria e quattro pareggi.Gasperini sta già meditando su come ingabbiare un'altra volta Allegri per continuare la striscia positiva, iniziata con Sarri e Pirlo, a dispetto di potenziali e obiettivi ovviamente diversi. Ma sAnzi, proprio a Torino, riferisce la Gazzetta, ha dato sempre di più la sensazione di sicurezza, al limite della sfrontatezza.Nella preparazione alla partita di domani, Gasperini sta battendo proprio su questo tasto, confortato anche dalla prova di mercoledì contro lo Sporting Lisbona. Anzitutto, la chiave può essere lo stesso atteggiamento che ha dato noia alla Juve negli ultimi incroci; pressing, riaggressione, occupazione della metà campo avversaria.si legge, reputa sufficiente il tempo a disposizione per recuperare al meglio. Anche perché, il grande vantaggio che ha rispetto al collega, è di poter contare su una rosa molto ampia, un privilegio , soprattutto ora con l'emergenza in mezzo al campo in casa Juve.