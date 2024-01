Torniamo subito in diretta con OR: LIVE dalle ore 13 con le ultime di mercato. Con Antonio Romano e Marcello Chirico, tutte le notizie analizzate da Nicola Balice.

. Ed è il famoso asterisco, quello che indica che i nerazzurri avranno da recuperare la non semplice partita contro l'Atalanta mentre i bianconeri sono volati a +1 in classifica, ma è anche lasulla squadra di Simone, che domenica scenderà in campo a Firenze contro la sempre osticaconoscendo già l risultato del match della Vecchia Signora contro l', che potrebbe significare un momentaneo (e potenziale) -4. Da questo punto di vista, da quel 29 dicembre che ha visto l'avversaria rallentare con un pareggio a Genova, la Juve ha dato una grande risposta:Scrive così La Gazzetta dello Sport: "Allargando l'analisi al campionato nel suo complesso,perché 52 punti in 21 giornate non erano nelle previsioni di nessuno e premiano eccessivamente le qualità tecniche del gruppo.L'Inter, invece, ha la consapevolezza dei forti. Ha una rosa più ricca per qualità e quantità (alcuni titolari bianconeri di ieri non giocherebbero mai tra i nerazzurri e nel confronto non ha senso considerare il costo dei cartellini: conta il valore dei giocatori), ha un allenatore di statura internazionale, ha un gioco avvolgente e dominante. Finora l'Inter ha mostrato un'assoluta padronanza della situazione e un evidente controllo sugli avversari. In condizioni normali avrebbe il campionato in mano. Ma c'è la Juve: tutti aspettano il suo calo, tutti si chiedono come faccia a essere lassù, ma lei non se ne preoccupa. E se la gode".