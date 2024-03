Il rinnovo di contratto ad Arthur



Il ritorno alla Juventus

Federico, agente di, ha dichiarato: ' A fine stagione Arthur tornerà alla Juventus, poi vedremo il da farsi '. Questa affermazione sembra lasciare poche speranze per una permanenza del centrocampista brasiliano alla Fiorentina, dove attualmente è in prestito.Nonostante una buona stagione con la maglia viola, giocando come titolare in oltre il 70% delle partite di campionato, il problema principale sembra essere di natura economica.Lo scorso anno, Arthur ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino al 2026 , spalmato per consentirgli di cercare un rilancio altrove tramite un prestito.La soluzione è stata trovata con la Fiorentina, che ha anche un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Tuttavia, il problema per i viola è l'ingaggio del giocatore, con la Juventus che copre circa il 60% del suo stipendio in questa stagione. Naturalmente, questa situazione non si ripeterebbe se Arthur diventasse un giocatore a tutti gli effetti della Fiorentina.Di conseguenza, è molto probabile che Arthur torni alla Juventus alla fine della stagione. Successivamente, spetterebbe alla Juventus trovare una nuova collocazione per lui, magari tramite un nuovo prestito. Anche se non esclude la possibilità di un ritorno a Firenze,ha affermato: 'Lui è molto contento della società e della città. Si trova benissimo, vedremo cosa succederà. Non prevedo l'esercizio dell'opzione, ma potrebbe esserci una discussione successiva'.Tuttavia, sembra altamente, specialmente con Massimilianoin panchina.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.